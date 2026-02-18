Азербайджан вперше показав на озброєнні РЛС Lanza LTR-25: Україна теж таку отримає

РЛС Lanza LTR-25 здатна виявляти літаки, ракети та безпілотники на відстані до 470 км.

Міністерство оборони Азербайджану вперше продемонструвало наявність на озброєнні мобільного трикоординатного радіолокаційного комплексу Lanza LTR-25 від іспанської компанії Indra.

Цю РЛС показали у відео, присвяченому 34-й річниці створення Повітряних сил Азербайджану. Комплекс LTR-25 призначений для виявлення та супроводу різних повітряних цілей – від літаків і ракет до безпілотних літальних апаратів. Його дальність виявлення сягає 450–470 км, що значно перевищує можливості попередньої версії LTR-20, зафіксованої у Азербайджані у 2019 році, з дальністю 110–370 км. Радар працює у L-діапазоні і оснащений системою ідентифікації "свій-чужий".

Такий самий радіолокаційний комплекс уже поставлено Україні. Перші повідомлення про постачання LTR-25 українським Силам оборони з’явилися у середині січня 2026 року, а вже цього місяця ЗМІ повідомляли, що Іспанія передала Україні цей зразок озброєння, хоча офіційного підтвердження поки немає. Вартість РЛС оцінюють у близько 37 млн євро, пише Defence Express.

Відео дня

LTR-25 також застосовувалася у 2022 році в Румунії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, щоб розширити спостережні можливості на південно-східному фланзі НАТО.

LTR-25 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні стало відомо, що Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA – свого найбільшого виробника зброї. Відповідний контракт з компанією підписало іспанське Міністерство оборони.

Пояснюється, що Lanza LTR-25 – це мобільна 3-х координатна радіолокаційна станція, здатна працювати "у складних умовах радіоелектронної боротьби". Радар легко транспортувати літаками типу C-130 або вантажівками, що дозволяє оперативно змінювати позиції та уникати ударів у відповідь.

Вас також можуть зацікавити новини: