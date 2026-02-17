З металодетекторами і камерами: в українських школах посилюють стандарти безпеки

Зазначається, що відповідні заходи безпеки не можуть фінансуватися за рахунок родин учнів.

У школах України посилять стандарти безпеки на час воєнного стану. Відповідні вимоги затвердило Міністерство внутрішніх справ у наказі №28 від 8 січня.

Відтепер у закладах освіти працюватиме професійна охорона. Це може бути поліція охорони чи охоронна компанія, яка має ліцензію. Охорона заступатиме на пост щонайменше за 60 хвилин до початку навчання.

Вона буде здійснювати регулярний обхід території та приміщень закладу протягом дня, перевірку справності "тривожної сигналізації" та пожежної сигналізації, контроль за дотриманням пропускного режиму. У разі небезпеки охорона також буде сприяти організації евакуації людей до укриттів.

Відео дня

Персонал охорони матиме право:

перевіряти документи, що посвідчують особу,

проводити огляд осіб та їхніх речей із використанням металодетектора для виявлення заборонених предметів,

затримати правопорушника або особу, яка перебуває на території та у приміщеннях закладу освіти з порушенням правил доступу, з обов’язковим негайним повідомленням про це органи (підрозділи) Національної поліції України,

застосовувати у випадках і порядку, що передбачені законом, до правопорушників заходи фізичного впливу та/або спеціальні засоби тощо.

Перевірку металодетекторами будуть проходити працівники школи, учні 5-11 класів та всі відвідувачі навчального закладу. Кількість таких детекторів має відповідати числу функціональних входів до будівлі.

Обовʼязковим є і встановлення системи відеоспостереження. Камери працюватимуть безперервно. Водночас записи мають зберігатися щонайменше протягом 30 днів.

Варто зауважити, що система відеоспостереження має охоплювати входи до школи, усі коридори, холи, сходові клітки, актові та спортивні зали. При цьому встановлювати камери у приміщеннях особистого користування, як-от вбиральні чи роздягальні, заборонено.

Також усі школи зобов’язані встановити систему екстреного виклику поліції. Йдеться про стаціонарну "тривожну кнопку" або мобільний її аналог.

Окремо зазначається, що відповідні заходи безпеки не можуть фінансуватися за рахунок родин учнів.

Освіта в Україні

З 1 вересня 2027 року в усіх регіонах України школи перейдуть на 12-річну систему навчання. У Міносвіти наголошували, що всі діти, які підуть у десятий клас в 2027 році, будуть навчатися 12 років.

Водночас, за даними МОН, в українських школах спостерігається брак учителів. Найбільше у 2024-2025 навчальному році бракувало викладачів англійської, інформатики та математики.

Вас також можуть зацікавити новини: