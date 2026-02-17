Україна отримала несподіваного союзника на морі: експорт з РФ може різко обвалитися

Металургійні та добривні промислові групи в Росії скаржаться, що брак криголамів негативно впливає на експорт.

Рекордна за останні 15 років товщина льоду навколо ключових портів Росії на Балтійському морі може суттєво обмежити експорт нафти та інших російських вантажів через нестачу суден, здатних впоратися з такими умовами, повідомляє Bloomberg.

Журналісти зазначають, що з 16 лютого ключовий нафтовий термінал Приморськ і паливний порт Висоцьк вимагають, щоб судна, технічне оснащення яких не дозволяє самостійно ходити в льодах, супроводжувалися окремими криголамами.

Видання зазначає, що обмеження можуть посилитися.

Відео дня

"В разі збільшення товщини льоду ще хоча б на 5 сантиметрів, порти Усть-Луга, Приморськ і Висоцьк з 1 березня заборонять вхід всім суднам, які не можуть ходити по льодах, навіть у супроводі криголамів", - пише Bloomberg, посилаючись на розпорядження портів.

Зазначається, що порт Усть-Луга наразі пропускає танкери без обмежень.

Головний синоптик Санкт-Петербурга Олександр Колесов пояснює, що Фінська затока зараз майже повністю вкрита льодом, і площа замерзлої акваторії продовжує збільшуватися. Він додав, що подібні умови у Фінській затоці були у 2010 та 2011 роках.

Bloomberg з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що металургійні та добривні промислові групи вже поскаржилися міністерству транспорту країни на те, що брак криголамних суден негативно впливає на експорт.

Журналісти також нагадують, що саме через Фінську затоку проходить 40% морського експорту нафти Росії. Джерела Bloomberg констатують, що льодові умови в поєднанні з дефіцитом суден з посиленим корпусом (які можуть самостійно ходити в льодах) ускладнюють експорт нафти, пального та інших вантажів з портів.

За словами директора Центру цінових орієнтирів Романа Соколова, судна, які не можуть самостійно ходити в льодах, мають чекати 5-7 днів на криголам. Втім журналісти зазначають, що наразі не відомо, як погіршення погодних умов впливає на експорт нафти.

Разом з тим, за даними Bloomberg, експорт нафти з порту Приморськ в першій половині лютого впав до 490 000 барелів на день, що на третину менше, ніж роком раніше, і на 50% менше, ніж за той самий період 2024 року.

Російські криголами

Нагадаємо, що за підрахунками фахівців, на сьогодні Росія має близько 100 суден льодового класу, які можуть перевозити арктичні вантажі. Водночас лише 27 з них належать до класу Arc6 або Arc7, який дозволяє здійснювати цілорічну навігацію.

Такої кількості криголамів не вистачає не всіх, що б’є по експорту РФ. Зокрема, у 2025 році завод "Арктик СПГ-2", який перебуває під санкціями США був змушений значно скоротити виробництво через відсутність криголамів для експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: