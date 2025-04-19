Причиною загорання стала пожежа на полі.

Поблизу канадського міста Едмонтон сталася пожежа, внаслідок чого загорілися будівлі Села спадщини української культури. Про це повідомляє Королівська канадська кінна поліція у провінції Альберта.

Зазначається, що внаслідок сильного задимлення жителів найближчого району закликати не з'являтися у небезпечній зоні та обирати інші маршрути для пересування.

Крім того, надзвичайна служба оголосила тимчасову евакуацію місцевих жителів, проте пізніше її було скасовано, адже загрозу локалізували.

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Як стало відомо, причиною загорання стала пожежа на полі, яка дуже швидко перекинулася на споруди. Поки незрозуміло, що стало причиною займання трави.

Село спадщини української культури є унікальним історичним музеєм просто неба, де збереглися оригінальні українські будинки, що належали першим переселенцям у Канаді. Зокрема в цій експозиції показали побут українців з 1892 по 1930 роки.

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Як писав УНІАН, у російському Саратові сталася масштабна пожежа в районі аеродрому. Через пожежу було присутнє серйозне задимлення. У мережі розглядають дві версії займання: загоряння трави або ж мазуту.

Також повідомлялось, що у США розбився літак, внаслідок чого загинуло троє людей, ще одна особа отримала поранення. За словами експерта, літак намагався повернутися на аеродром перед катастрофою.

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