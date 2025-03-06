Бельгія готова взяти участь у загальноєвропейській миротворчій місії в Україні, якщо така відбудеться.

Бельгія вважає за потрібне надіслати свої війська в Україну, якщо справа дійде до створення європейського миротворчого контингенту. Про це на саміті Європейської ради заявив прем’єр-міністр країни Барт де Вевер, якого цитує британська The Telegraph.

За його словами, "здається логічним", що Бельгія надішле війська у складі європейських миротворчих сил, але додав, що "ми ще не досягли цього".

Бельгійський також прем’єр жорстко розкритикував дії американського президента Дональда Трампа.

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"Те, що робить Трамп, є дуже неєвропейським. Він також справжній хуліган", — сказав він, коментуючи поводження президента США з українським лідером Володимиром Зеленським протягом останніх тижнів.

Разом з тим де Вевер наголосив, що дії Трампа ще не означають необхідність "розірвати договори, що існують десятиліттями".

"США історично залишаються нашим найважливішим союзником в НАТО. Це не змінюється з одним президентом", – сказав він.

Політика Трампа щодо України: останні новини

Як писав УНІАН, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог визнав, що Штати залучають не тільки "стимули", а й "точки тиску", щоб схилити Україну до мирних переговорів. Для схиляння Росії до мирної угоди, як заявив Келлог, США вже застосовують арешт заморожених російських суверенних активів, санкції та переозброєння України.

Разом з тим Келлог відкинув ідею Путіна про те, що мирні переговори мають відбуватися на базі Стамбульских домовленостей 2022 року, за якими Україна має відмовитися від частини зовнішнього та внутрішнього суверенітету, а також різко скоротити чисельність армії.

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