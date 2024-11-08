Слова премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США змінила ставлення європейських лідерів до війни в Україні, не відповідають дійсності. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав глава уряду Бельгії Александер Де Кроо.
За його словами, заява Орбана стосувалася скоріше європейської політичної спільноти, а не Європейського Союзу.
"Це більше, ніж 27 країн ЄС. Поміж 27 держав, я бачу, що загалом думка пана Орбана відрізняється. І решта з 27 досі дуже обʼєднані у продовжені допомоги Україні", - зазначив бельгійський премʼєр.
Він підкреслив, що єдність саме серед держав-членів Євросоюзу зберігається:
"Серед 27 країн-членів ЄС досі є консенсус, що ми продовжимо підтримувати Україну і зробимо все, що можливо, щоб підтримати Україну".
Останні заяви Орбана
Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не фінансуватиме "програну" війну в Україні. За його словами, якщо США в майбутньому припинять підтримку, то Європа не зможе фінансувати оборону України самостійно.
Також Орбан вважає, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США змінила ставлення європейських лідерів до війни в Україні.
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