Софія побоюється російських диверсій на підприємствах.

Корупція в Болгарії залишається головною можливістю для втручання Росії. Прем'єр-міністр країни Ніколай Деньков заявив, що це сприяє розвалу правлячої коаліції.

Болгарський політик, який залишає свою посаду, заявив в інтерв'ю Financial Times, що його кабінету міністрів не вдалося викорінити корупцію і зв'язки з Москвою, які глибоко вкоренилися.

"Велика частина російського впливу в минулому, наприклад, в енергетичному секторі, відбувалася через корупцію", - сказав Денков, маючи на увазі енергетичні угоди, укладені попередніми урядами, від яких виграв російський енергетичний гігант "Газпром".

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Серед угод, укладених Борисовим під час його правління, був трубопровід під назвою TurkStream, який, за словами Дєнькова та інших болгарських політиків, був вигідний "Газпрому". Борисов стверджує, що трубопровід не завдає шкоди болгарським інтересам.

Аналітики кажуть, що краху уряду слід було очікувати, з огляду на небажання партії Борисова підтримати глибокі зміни в апараті безпеки і наділення прокурорів повноваженнями по боротьбі з корупцією і шахрайством.

Денков звинуватив "Герб" у тому, що той дозволив собі піддатися впливу місцевого олігарха Деляна Певскі, який вступив в опозиційну партію, центристський Рух за права і свободи, і став одним з її лідерів.

Певскі, який володіє великою групою компаній у сфері ЗМІ, будівництва та тютюнової промисловості, 2021 року потрапив під санкції США за його "велику роль у корупції в Болгарії". Великобританія послідувала їхньому прикладу 2023 року, заявивши, що Певскі "був залучений до спроби встановити контроль над ключовими інститутами і секторами болгарського суспільства за допомогою хабарництва і використання своєї медіа-імперії". За словами Денкова, медіамагнат, який став політиком, мав "сильний вплив на Герб".

MRF заявила, що звинувачення в тому, що партія або Пєвскі просувають російські інтереси, "абсолютно неправдиві", і назвала їх "спекуляціями і спробами маніпулювання з боку політиків, яким не пощастило".

Борисов рішуче відкидає будь-які звинувачення в корупції з боку своїх колег-політиків і був звільнений без пред'явлення звинувачень два роки тому після розслідування ймовірної корупції. Минулого місяця він заявив, що його партнери по коаліції хочуть лише отримати більшу владу і займаються "нахабним зловживанням справедливими суспільними очікуваннями".

Президент Румен Радев призначив тимчасову адміністрацію, яку очолить головний аудитор країни Дімітар Главчев, і призначив дату виборів на 9 червня, щоб приурочити їх до голосування в Європейський парламент.

Болгарія є великим виробником боєприпасів радянського зразка, які використовуються армією України в боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії. Софія побоюється російських диверсій на підприємствах, хоча й планує подальше збільшення обсягів виробництва.

За словами Денкова, болгарські виробники зброї вже працюють на повну потужність, і, незважаючи на політичну невизначеність, ситуація не повинна змінитися. Він також закликав партнерів по ЄС нарощувати власне виробництво.

Вплив Росії на Болгарію - останні новини

Euractiv повідомило, що Болгарія стане основним маршрутом імпорту російського газу в ЄС у 2025 році у зв'язку з очікуваним припиненням транзиту російського газу через Україну наприкінці цього року.

Пізніше це видання повідомило, що Кремль через російські та білоруські компанії повністю контролював будівництво газопроводу в обхід України під назвою "Турецький потік" через Болгарію у 2019-2021 роках, незважаючи на заяви тодішнього прем'єр-міністра Бойка Борисова про те, що проєкт перебуває під контролем болгарського уряду.

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