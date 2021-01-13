Глава естонського уряду Юрі Ратас оголосив про відставку після звинувачень у корупції його партії.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас через корупційний скандал у його партії оголосив про відставку.

12 січня Центристській партії Естонії як юридичній особі, а також п'ятьом громадянам, було пред'явлено підозру в корупції, повідомляє Deutsche Welle.

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Згідно з підозрою, минулого року бізнесмен Гіллар Тедер домовився з генеральним секретарем Центристської партії Міхаілом Корбом, що перед місцевими виборами Тедер пожертвує партії до мільйона євро. У відповідь фірма Тедера Porto Franco мала отримати через створений Міністерством економіки і комунікації фонд KredEx кредит на суму 40 млн євро.

У третьому кварталі минулого року Тедер перерахував Центристській партії 60 тисяч євро.

Між тим на початку липня рада фонду KredEx обговорила питання про виділення Porto Franco кредиту, а 3 вересня уряд схвалив відповідне рішення.

Поліція вже затримала чотирьох підозрюваних. Генсек партії Корб заявив, що також йде у відставку.

При цьому, як заявив головний державний прокурор Естонії Тааві Перн, немає підстав стверджувати, що сам Ратас знав про домовленості між бізнесменом та керівником Центристської партії.

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Автор: Вікторія Токарєва