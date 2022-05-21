Вони можуть привести до ряду проблем, заявив він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв антиросійські санкції з атомною бомбою.

Про це він заявив на прес-конференції з президентом Сербії, пише Radio Slobodna Evropa.

Орбан розкритикував санкції, які ЄС вводить щодо Росії, і оцінив їх як "рівні атомній бомбі", оскільки, за його словами, вони можуть призвести до голоду, зростання цін і появи маси мігрантів на кордоні.

"Нас не влаштовує введення санкцій проти Росії, що рівносильно атомній бомбі, і це призвело б до того, що ми не зможемо прогодувати свій народ", - зазначив він.

Нагадаємо, що новий президент Угорщини засудила агресію Росії проти України.

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