Вона заявила про "незмінне ні" всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу.

Президентка Угорщини Каталін Новак засудила вторгнення Росії в Україну.

Про це вона сказала під час своєї інавгураційної промови, пише The Guardian.

"Ми засуджуємо путінську агресію, збройне вторгнення в суверенну державу. Ми говоримо незмінне ні всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - зазначила Новак.

Вона додала, що війна в Україні також "ведеться проти нас, миролюбних угорців", а Угорщина вимагає розслідування і покарання за військові злочини.

Крім того, президентка заявила, що свій перший офіційний візит вона здійснить до Польщі. Раніше відмова Угорщини направити зброю в Україну та її протидія запланованому ЄС ембарго на імпорт російської нафти похитнули відносини між Будапештом і Варшавою.

"У вівторок, 17 травня, я їду до Варшави, щоб зустрітися з президентом польського народу. Пане президенте, шановний Анджеє, дякую вам за можливість поговорити, як личить друзям", - сказала Новак.

Перша жінка-президент Угорщини: що відомо

Каталін Новак стала першою жінкою в історії, яка обійняла пост президента Угорщини. Була висунута кандидаткою від правлячої партії "Фідес", яку зараз очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Національні збори Угорщини 10 березня 2022-го обрали Новак президенткою при 137 зі 193 голосів депутатів.

Раніше вона обіймала посаду заступника голови "Фідес" і була міністром у справах сім'ї в попередньому уряді Орбана.

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