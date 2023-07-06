Він каже, що у разі нападу Росії болгарам не вистачить наявної зброї.

Президент Болгарії Румен Радев аргументує відмову передати Україні зброю тим, що не хоче послабити оборонні можливості своєї армії.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. За його словами, у країн повне взаєморозуміння в усіх аспектах співпраці, однак різний погляд на оборонну підтримку.

"Він (президент Болгарії - УНІАН) вважає - ні, це ескалація давати Україні допомогу. А я вважаю, що це захист. Це абсолютно різна філософія. Я не буду критикувати президента, я в гостях, я поважаю вашу державу, я поважаю ваш вибір", - сказав він.

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Радєв у розмові з Зеленським пояснив, що не передає допомогу, оскільки не хоче зменшити кількість зброї у болгарській армії.

"А я сказав йому відверто, що вашої зброї, якщо ми ляжемо, а Росія піде далі, не вистачить. Не вистачить, це просто неможливо. Я не хочу принижувати армію Болгарії, але нам нашої зброї теж не вистачало, нам її давали партнери", - додав президент.

Візит Зеленського до Болгарії

Сьогодні вранці стало відомо, що президент України перебуває з візитом у Софії. Він зустрівся з премʼєром Ніколаєм Денковим, який запросив його відвідати країну, та з болгарським президентом.

Щгодом стало відомо, що украхнська сторона підписала з болгарською Декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Болгарія зобов'язалася політично підтримувати Україну у питанні вступу до НАТО.

Крім того, Болгарія підтримала українську формулу миру - це документ, в якому викладено бачення України припинення війни.

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