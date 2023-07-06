Президент Болгарії Румен Радев аргументує відмову передати Україні зброю тим, що не хоче послабити оборонні можливості своєї армії.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. За його словами, у країн повне взаєморозуміння в усіх аспектах співпраці, однак різний погляд на оборонну підтримку.
"Він (президент Болгарії - УНІАН) вважає - ні, це ескалація давати Україні допомогу. А я вважаю, що це захист. Це абсолютно різна філософія. Я не буду критикувати президента, я в гостях, я поважаю вашу державу, я поважаю ваш вибір", - сказав він.
Радєв у розмові з Зеленським пояснив, що не передає допомогу, оскільки не хоче зменшити кількість зброї у болгарській армії.
"А я сказав йому відверто, що вашої зброї, якщо ми ляжемо, а Росія піде далі, не вистачить. Не вистачить, це просто неможливо. Я не хочу принижувати армію Болгарії, але нам нашої зброї теж не вистачало, нам її давали партнери", - додав президент.
Візит Зеленського до Болгарії
Сьогодні вранці стало відомо, що президент України перебуває з візитом у Софії. Він зустрівся з премʼєром Ніколаєм Денковим, який запросив його відвідати країну, та з болгарським президентом.
Щгодом стало відомо, що украхнська сторона підписала з болгарською Декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Болгарія зобов'язалася політично підтримувати Україну у питанні вступу до НАТО.
Крім того, Болгарія підтримала українську формулу миру - це документ, в якому викладено бачення України припинення війни.