Президент Естонії Алар Каріс закликав партнерів обговорити введення торговельного ембарго проти Російської Федерації.

Як відомо, у неділю, 9 лютого, у Вільнюсі зустрілися лідери країн Балтії та Польщі. Каріс написав у мікроблозі X, що Європейський Союз має ще більше посилити незалежність та припинити імпорт російських енергоносіїв на свою територію:

"Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торговельного ембарго проти Росії".

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