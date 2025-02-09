Президент Естонії Алар Каріс закликав партнерів обговорити введення торговельного ембарго проти Російської Федерації.
Як відомо, у неділю, 9 лютого, у Вільнюсі зустрілися лідери країн Балтії та Польщі. Каріс написав у мікроблозі X, що Європейський Союз має ще більше посилити незалежність та припинити імпорт російських енергоносіїв на свою територію:
"Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торговельного ембарго проти Росії".
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