Саломе Зурабішвілі болісно відреагувала на угоду про передачу ФСБ РФ на 49 років "держдачі" в Бічвінта.

В окупованій Абхазії йдуть дискусії про передачу в користування ФСБ РФ на 49 років "держдачу" в Бічвінта. У відповідь президент Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила Російську Федерацію в анексії території.

Про це Зурабішвілі написала у своєму мікроблозі в Twitter.

"Те, що ми бачимо в Бічвінта, — це форма анексії території Грузії Росією. Ми бачимо сильну народну реакцію на події. Це результат окупації, що триває", - йдеться в повідомленні.

Вона "рішуче" засудила такий російський крок. Крім того, президент Грузії закликала міжнародну спільноту жорстко на це відреагувати.

За даними видання Грузія-Online, в окупованій Абхазії вже кілька тижнів сперечаються про передачу Федеральній службі охорони РФ на 49 років так званої держдачі в Бічвінта - берегової лінії і прилеглих до неї морських вод, а це 186 гектар землі та 115 гектар моря. Угоду підписали в Москві 19 січня поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 квітня грузинська влада в черговий раз передумали з приводу антиросійських санкцій, заявивши, що підтримувати введені ЄС обмеження проти РФ не стануть.

Цьому передувало повідомлення української розвідки, що Тбілісі налагоджує канал контрабанди з Росією через свою територію. Тоді представники грузинської влади звинуватили Україну в поширенні "брехні" і неприйнятною "дезінформації".

26 червня в порт Батумі прибув танкер, завантажений підсанкційними російськими нафтопродуктами.

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