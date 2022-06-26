Тепер Грузія має намір змінити походження вантажу і відправити його в Європу як нафтову продукцію з Казахстану.

У порт Батумі прибув танкер, завантажений підсакційними російськими нафтопродуктами.

Про це пише Эхо Кавказа з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією журналістів, день тому судно Esen Ka, що плаває під турецьким прапором, знаходилося в Туапсі.

Звідти, приблизно з 30 тисячами т сировини вакуумного газойлю, що належить підсанкційній компанії "Роснєфть", воно попрямувало в Батумі.

Агентство з обслуговування суден підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але інформацією про те, де він був добутий, не володіє.

Джерело телеканалу Mtavari Arkhi, при цьому, заявило, що тепер грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його в Європу в як нафтову продукцію з Казахстану.

Телеканал стверджує, що ситуацією керують навколо танкера наближені до олігарха Бідзіна Іванішвілі особи – Уча Мамацашвілі та Грігол Лілуашвілі.

3 квітня грузинська влада в черговий раз передумала з приводу антиросійських санкцій, заявивши, що підтримувати введені ЄС обмеження проти РФ не стане.

Цьому передувало повідомлення української розвідки, що Тбілісі налагоджує канал контрабанди з Росією через свою територію. Тоді представники грузинської влади звинуватили Україну в поширенні "брехні" і неприйнятної "дезінформації".

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