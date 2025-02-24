Німеччина буде й надалі "потужним партнером" України та Європи, запевнив Штайнмаєр.

Партнери України мають зробити все можливе аби країну не змусили укласти погану угоду про мир, заявив Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Про це він сказав під час виступу на саміті "Підтримуй Україну", що проходить у Києві за участю низки іноземних лідерів.

Він наголосив, що німці не забули, що сталося 3 роки тому, коли розпочалась широкомасштабна війна в Україні.

"Ніхто з відкритими очима і відкритим серцем не може заперечувати правду - саме Росія розпочала цю війну. Саме Росія відправила танки на Україну 3 роки тому. Саме Росія хоче знищити Україну і загрожує вільній демократичній Європі", - сказав Штайнмаєр.

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Федеральний президент Німеччини зауважив, що протягом останніх кількох тижнів Росія, можливо, отримала якусь можливість "щось передати" у Білому Домі, але легітимності вона при цьому не отримала і нічого з того, що вони робила протиправного, не стало відповідним до закону.

"Чи дійсно хтось може подувати, що якісь розмови чи заяви можуть якимось чином порушити нашу рішучість? Якраз останні кілька тижнів посилили нашу рішучість як європейців більш, ніж це було раніше. Ми маємо стояти за наші цінності, і за Україну… Ми повинні зробити все можливе, щоб мужність і пожертва українців не були марними. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна досягла справедливого та довготривалого миру. Ми маємо зробити все можливе аби Україну не змушували ухвалити погану угоду. Мир необхідно виграти всім нам разом. Це наша відповідальність", - наголосив Штайнмаєр.

Він додав, що Європа вже стала найбільшим надавачем підтримки Україні - понад 120 млрд євро вже надано країні. Штайнмаєр закликав:

"Тож давайте підвищимо нашу спроможність, особливо по лінії військової допомоги. Оскільки це найбільш важливий момент для Європи з моменту закінчення Другої світової війни".

За його словами, Німеччина залишатиметься "потужним партнером" України і Європи.

"Демократичні лідери Німеччини чудово розуміють свою відповідальність. Можете розраховувати на Німеччину", - підкреслив Штайнмаєр.

Він також наголосив, хто б що не казав, немає сенсу проводити переговори без України.

Вибори в Німеччині - деталі

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині відбулися позачергові вибори до Бундестагу і згідно з попередніми даними, перемагає Християнсько-демократичний союз на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Перед виборами лідер ХДС озвучував заяви на підтримку України. Зокрема він не заперечував, щоб Німеччина постачала Україні ракети Taurus за згоди всіх європейських партнерів. Також він заявляв, що Україна не повинна відмовлятися від членства в НАТО до початку переговорів з РФ.

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