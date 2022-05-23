Так, маніпуляцією є поширення у ЗМІ РФ тези щодо нібито потужної підтримки Росії світовою спільнотою.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони оприлюднив добірку дезінформацій, маніпуляцій та фейків, які російська пропаганда спродукувала станом на ранок 23 травня.

Про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

Так, російські засоби масової інформації з посиланням на екс-президента компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, повідомили, що "Євросоюзу не вдасться знайти заміну Росії як постачальнику нафти в середньостроковій перспективі, а запровадження нафтового ембарго щодо російської федерації стане "найгіршим можливим сценарієм" для обох сторін". У ЦПД застерігають, що це маніпуляція.

Також маніпуляцією є поширення у ЗМІ РФ тези щодо нібито потужної підтримки Росії світовою спільнотою. Так, у контексті підтримки Росії пропагандисти процитували слова президента Сенегалу Макі Саль: "Країни Африки хочуть встановлення миру в Україні шляхом діалогу".

У ЦПД попереджають, що дезінформацією є і теза, яку продовжують поширювати ЗМІ рф, посилаючись на ексміністра культури РФ Володимира Мединського, що "заморожування переговорів із РФ — ініціатива України. РФ готова до продовження переговорів з Україною, ініціатива заморожування яких виходить від Києва та Заходу, котрий прагне максимально закабалити Україну".

Раніше Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України розповів про фейки Росії, у яких йдеться, що Польща має підступний намір перейти на бік РФ та захопити західну частину України.

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