Президент Уганди 7 червня нібито захворів на ковід і перебуває на самоізоляції.

Глава Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі і президент Уганди Йовері Мусевені відмовилися їхати в Росію і зустрічатися з Володимиром Путіним, якого зажадав заарештувати Міжнародний кримінальний суд. Про це пишуть угандійська газета Daily Monitor і ТАСС.

Йовері Мусевені должнен був прилетіти в Санкт-Петербург після завершення Петербурзького економічного форуму (ПМЕФ) для участі в мирній місії лідерів африканських держав. Однак, як пише газета, президент Уганди 7 червня нібито захворів на ковід і перебуває на самоізоляції. Замість себе він відправить до Санкт-Петербурга представника з особливих доручень, екс-прем'єр-міністра Рухакану Ругунду.

Президент Єгипту планував приїхати на ПМЕФ, проте в підсумку держава, яка виступає на форумі країною-гостем, знизила статус участі до прем'єр-міністра Мустафи Мадбулі, розповіли джерела ТАСС в Каїрі. За їх словами, списки делегатів ще формуються, всього в них можуть увійти близько 50 осіб.

Петербурзький економічний форум 2023 - деталі

Щорічний економічний форум Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі притягував світових політиків та інвесторів аж до його вторгнення в Україну. Тепер це стало мірою поглиблення ізоляції Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Петербурзький міжнародний економічний форум. Він нібито представлятиме позицію, що "війна і безглузде вбивство людей повинні бути негайно припинені і повинні початися мирні переговори".

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