За словами високого представника ЄС, потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу.

Євросоюз повинен посилити свій оборонпром, аби поповнити власні запаси, бути готовим до потенційних загроз іпродовжувати надавати військову допомогу Києву. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, після двох років "війни високої інтенсивності" РФ проти України наявні запаси виснажені, " конфлікт перейшов із війни запасів до війни виробництв". Водночас виробництво боєприпасів є лише "частиною проблеми".

"Нам потрібно зробити набагато більше для розвитку цього промислового сектору. Європейська оборонна промисловість включає велику кількість учасників, від великих транснаціональних лідерів до малих і середніх підприємств. Вона дуже сконцентрована географічно: кілька держав-членів складають 90% загальної оборонної промисловості Європи. Ця галузь має річний оборот у 70 мільярдів євро та налічує 500 000 працівників", - каже Боррель.

Дипломат також нагадав про можливість використання прибутків від заморожених активів РФ на підтримку оборони України.

"Якщо країни-члени погодяться, а це має бути одностайне рішення за пропозицією високого представника, ми можемо використати надприбутки від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та/або допомоги у зміцненні її оборонної промисловості", - наголосив Боррель.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Наприкінці лютого Європарламент схвалив фонд допомоги Україні на 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. За відповідне рішення проголосували 536 євродепутатів, проти висловилися 40, щ ще 39 парламентаріїв утрималися.

Коментуючи це рішення, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що вдячний президентці Європарламенту Роберті Мецолі та депутатам за їхню солідарність з українським народом.

"Рішучість ЄС підтримати Україну непохитна. Разом ми вистоїмо", - запевнив глава українського уряду.

Також УНІАН повідомляв, що Європарламент ухвалив резолюцію із закликом надати Україні зброю для перемоги. Зокрема, мова йде про далекобійні ракети Taurus, Storm Shadow і SCALP, передові системи ППО та боєприпаси.

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