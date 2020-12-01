Викладачці американського коледжу через скорочення навчального навантаження довелося піти в домінатрікс (жінка, яка виконує домінуючу роль в садомазохістських практиках), щоб заробити на життя.
Вона розповіла про це виданню The Daily Beast.
Жінка, яка користується псевдонімом Пані Сноу, працює ад'юнкт-професором в одному з американських коледжів. На відміну від штатних професорів, ад'юнкти заробляють менше баристи в Starbucks.
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Минулого року начальство Сноу несподівано скоротило її навчальне навантаження, і вона залишилася без грошей на житло і виплату кредитів.
"Довелося проковтнути гордість і неохоче змахнути пил зі свого корсета», - розповідає жінка.
В аспірантурі Сноу вже підробляла домінатрікс, тому без швидко знайшла роботу. Вона спеціалізується на тілесних покараннях - на кшталт побиття батогами і різками - і отримує за це 90 доларів на годину.
Після початку пандемії жінка перевела спілкування з клієнтами в онлайн, її викладацька робота також ведеться віддалено.
«Я отримую більше грошей за годину, коли прикидаюся професором в БДСМ-данжені, ніж коли я професор в реальному житті", - зізнається вона.
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