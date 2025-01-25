За словами прем'єр-міністра Словаччини, у його країні відбуваються протести через діяльність "групи невідомих експертів".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкинув заклики громадян його країни піти у відставку. За його словами, уряд може змінитися, якщо будуть проведені вибори, пише Reuters.

"Уряд може бути змінений лише за умови проведення виборів", - зауважив Фіцо в інтерв'ю громадському мовнику, коли його запитали про протести.

У Reuters нагадали, що раніше лівонаціоналістична адміністрація прем'єр-міністра Словаччини звинуватила прогресивних опонентів у тому, що вони планують ескалацію протестів, аби незаконно повалити уряд. Однак опозиція та громадські групи, які є учасниками протестів, відкидають такі звинувачення.

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Також Фіцо, посилаючись на дані від спецслужб, заявив, що у Словаччині працює група невідомих експертів, які допомагали протестам проти проросійського лідера в Україні у 2014 році та у Грузії минулого року.

Він додав, що перелік осіб, які мають бути вислані, майже готовий, проте не надав більш конкретної інформації.

Протести у Словаччині - що відомо

Нагадаємо, 24 січня у Братиславі проти проросійської політики Фіцо на протести вийшли близько 60 тисяч людей. За інформацією ЗМІ, загалом на мітинги у всіх містах країни вийшли приблизно 100 тисяч осіб, що стало найбільшим протестом з часу повернення Фіцо до влади у 2023 році.

Відомо, що протести відбулися після того, як прем'єр-міністр Словаччини здійснив приватну поїздку до Москви, аби зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

У людей в руках були словацькі прапори і транспаранти з гаслами: "Словаччина має бути продезінфікована", "Словаччина належить до Європи", "Фіцо – у Росію!".

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