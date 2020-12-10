Сотні протестувальників вимагають відставки міністра внутрішніх справ.

А Албанії спалахнули протести після того, як поліція застрелила чоловіка за порушення комендантської години, що була запроваджена через коронавірус.

Про це повідомляє REUTERS.

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Як повідомляється, поліція застосувала сльозогінний газ для розгону сотень албанців, які протестують проти вбивства поліцією молодої людини, яка порушила комендантську годину.

25-річний Клодіан Раша був убитий рано вранці у вівторок.

У поліції спочатку заявили, що Раша не виконав наказ співробітника поліції зупинитися і що у нього була зброя. Але пізніше поліція заявила, що чоловік тримав в руках якийсь предмет, а не зброю, як спочатку повідомлялося.

Протестувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ. В результаті сутичок два співробітники поліції й журналіст отримали легкі поранення.

Офіцер поліції, який нібито вбив Клодіана Роша, був заарештований. Розпочато розслідування.

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Переклад: Катерина Лиманська