Білоруси почали виходити на протести з самого ранку.

У низці міст Білорусі в неділю, 27 грудня, проходять протестні акції. Зранку в Мінську знову з'явилася військова спецтехніка.

Про це повідомляє портал Tut.by.

Читайте такожЛукашенко заявив, що терористи "везли тоннами зброю" нібито через УкраїнуПопри те, що не було масштабних анонсів щодо сьогоднішніх акцій, люди стали виходити на протести з самого ранку. Вони організовували колони та марші, а також мирні пікети. Такі акції зафіксовані в Мисці, а також у Гродно, Бресті, Жодині.

У центральній частині Мінська помічено автозаки. Як і в усі попередні неділі після президентських виборів, не обійшлося без затримань.

Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську-10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів й запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня у Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Аліна Вишневська