Найбільше протестувальників було затримано у Мінську.

У Мінську та інших містах Білорусі поліція розганяла колони та затримувала протестувальників, які брали участь в акцях протесту проти фальсифікацій на виборах та насильства.

Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

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"Станом на 21:30 правозахисний центр "Вясна" зібрав імена понад 330 затриманих у Мінську та інших містах", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Мінську силовики застосовували газ на Партизанському проспекті.

"Понад 20 колон демонстрантів пройшли маршем у Мінську. Люди виїжджали і в інші міста країни", - йдеться в повідомленні.

Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

З початку акцій протесту, за даними лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, було затримано й постраждали близько 30 тисяч осіб.

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Автор: Юлія Петриченко