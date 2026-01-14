США можуть розпочати військову операцію проти Ірану у найближчі 24 години, - Reuters

Пентагон вже наказав своїм військовим в регіоні підготуватися до можливих ударів Ірану у відповідь.

На тлі публічних погроз Дональда Трампа щодо можливого удару по Ірану США почали виводити частину персоналу з низки своїх військових баз на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters із посиланнм на неназваного американського чиновника.

За його словами, це робиться як запобіжний захід з огляду на загострення напруженості в регіоні.

Як зауважує Reuters, раніше високопоставлений іранський чиновник розповів журналістам, що Тегеран розіслав попередження сусіднім країнам, на території яких базуються американські війська. У попередженні було сказано, що Іран завдасть удару по американських базах, якщо США почнуть нову військову операцію, якою останнім часом погрожує Трамп.

Відео дня

Двоє неназваних європейських чиновників заявили виданню, що військове втручання США у ситуацію в Ірані виглядає ймовірним. За словами одного з них, військова операція може початися протягом наступних 24 годин. Неназваний ізраїльський чиновник також заявив, що Трамп, ймовірно, ухвалив рішення про втручання, хоча масштаби та терміни ще не зрозумілі.

Погрози Трампа на адресу Ірану

Як писав УНІАН, протягом останніх днів Дональд Трамп та представники його команди зробили низку публічних заяв, в яких підтримали учасників вуличних протестів і пригрозили військовими ударами по Ірану, якщо влада країни жорстоко придушуватиме протести.

Напередодні Державний департамент США закликав американських громадян негайно залишити територію Ірану з огляду на погіршення безпекової ситуації в країні.

Вас також можуть зацікавити новини: