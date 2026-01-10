Трамп зробив провокаційну заяву про 'свободу Ірану'

Президент США, ймовірно, натякнув на якусь нову операцію проти Ірану.

США "готові допомогти" народу Ірану у поваленні теократичної диктатури. Про це на тлі масових вуличних протестів і зіткнень із силовиками в Ірані заявив американський президент Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!" - написав він.

Перед цим Трамп зробив репост твіта конгресмена-республіканця Ліндсі Грема, де той своєю чергою ретвітнув пост держсекратаря Марко Рубіо.

"США підтримують хоробрий народ Ірану", - написав Рубіо.

"Добре сказано, секретаре Рубіо. Це справді не адміністрація Обами, коли йдеться про протистояння іранському аятоллі та його релігійним нацистським поплічникам і підтримку народу Ірану, який протестує заради кращого життя. Керівництву режиму: ваша жорстокість щодо великого народу Ірану не залишиться безкарною. Зробимо Іран знову великим", - написав Грем.

Ситуація в Ірані: останні новини

Як писав УНІАН, від кінця грудня в Ірані тривають масові акції протесту, спричинені девальвацією національної валюти та загальним падінням рівня життя на тлі західних санкцій та серії військових і дипломатичних поразок іранського режиму на міжнародній арені. Відомо про десятки загиблих протестувальників.

Днями наближений до Трампа когресмен Ліндсі Грем пригрозив смертю верховному лідеру Ірана аятолі Хаменеї, якщо той вбиватиме протестувальників. Сам Трамп публічно заявив, що США "сильно вдарять" по Ірану у разі масової загибелі протестувальників.

