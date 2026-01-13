США закликали своїх громадян негайно залишити Іран

Держдеп попередив про критичний рівень небезпеки, масові заворушення та повний інтернет-блекаут у країні.

Державний департамент США оприлюднив термінове попередження для американських громадян, які перебувають в Ірані, із закликом негайно покинути країну через різке погіршення безпекової ситуації.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті посольства США в Ірані.

У зверненні дипломатичного відомства наголошується, що американці мають самостійно організувати евакуацію та не розраховувати на підтримку уряду США.

"Негайно залиште Іран. Майте план виїзду, який не передбачає допомоги з боку уряду США", – йдеться в заяві.

За даними Держдепу, ситуація в країні стрімко погіршується:

посилюються масові заворушення;

влада блокує інтернет;

перекриваються дороги;

обмежується робота громадського транспорту.

Американським громадянам рекомендують розглянути виїзд суходолом через Вірменію або Туреччину, якщо це дозволяє безпекова обстановка.

Громадянам США, які не мають змоги залишити Іран, рекомендують знайти безпечне укриття, уникати публічності, підготувати запаси води, їжі та медикаментів та мати альтернативні засоби зв’язку через повне відключення інтернету.

Подібні екстрені попередження та евакуація дипломатів часто передують різкому загостренню конфліктів або можливому військовому втручанню.

Ситуація в Ірані сьогодні

За даними групи HRANA, в Ірані могли загинути щонайменше 500 людей в результаті антиурядових протестів. Правозахисна група, яка знаходиться в США, навела ці дані, посилаючись на інформацію, отриману від активістів в Ірані та за межами цієї країни.

За два тижні заворушень в країні затримали близько 10 600 осіб. Уряд Ірану не оголошував офіційних даних про кількість жертв.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила про готовність запропонувати ввести додаткові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестувальників режимом уряду.

Президент США Дональд Трамп повідомив про впровадження нових торговельних обмежень проти країн, які спрівпрацюють з Іраном.

