'Допомога вже в дорозі': у США анонсували 'кінець кошмару' в Ірані

З Вашингтона сьогодні лунають заяви, що мають налякати іранський режим.

У Вашингтоні продовжують нагнітати атмосферу напруженості довкола масових протестів в Ірані. Так, наближений до президента Трампа конгресмен-республіканець Ліндсі Грем зробив заяву, що натякає на можливість прямого втручання США в ситуацію.

У соцмережі X він опублікував пост, в якому звернувся до іранського народу.

"Ваш тривалий кошмар незабаром скінчиться. Вашу мужність і рішучість покласти край гнобленню помітив президент США та всі, хто любить свободу. Коли президент Трамп каже: "Зробимо Іран знову великим", це означає, що протестувальники в Ірані повинні перемогти аятоллу", - написав Грем.

За його словами, Трамп розуміє, що Іран "ніколи не буде великим", доки при владі перебуває аятола Алі Хаменеї та його поплічники.

"Всім, хто жертвує собою в Ірані, хай Бог благословить. Допомога вже в дорозі", – додав Грем.

Ситуація довкола Ірану: останні новини

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Дональд Трамп опублікував у соцмережі два повідомлення, які можна трактувати як готовність втрутитися в ситуацію з протестами в Ірані. Він зокрема висловив переконання, що іранський народ прагне свободи, і запевнив, що США готові допомогти.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав владу Ірану припинити насильство проти протестувальників і звернувся до міжнародної спільноти з вимогою посилити тиск на іранський режим за репресії та підтримку війни Росії проти України.

