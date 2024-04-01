Ізраїльтяни невдоволені нездатністю уряду вирішити кризу із заручниками, захопленими ХАМАС.

Ізраїль охопили багатотисячні протести на тлі нездатності уряду визволити заручників, які вже півроку перебувають в полоні угруповання ХАМАС. Про це повідомляє Times of Israel.

Масштабний протест стартував біля будівлі Кнесету (парламенту) в Єрусалимі в неділю ввечері. Аналогічні акції відбулися і в інших містах країни. Учасники заявили про намір протестувати протягом чотирьох днів, вимагаючи відставки уряду та проведення дострокових виборів.

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили невдоволення тим, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху досі при владі після найгіршого провалу ізраїльскихх сил безпеки за всю історію країни та нездатності повернути викрадених заручників. Крім того протестувальники невдоволені новим законопроектом, який звільняє від служби в армії ортодоксальних юдеїв.

За твердженнями організаторів, у новій акції взяли участь понад 100 000 людей, хоча ЗМІ нарахували лише кілька десятків тисяч. Під час мітингу відулося кілька сутичок із поліцією. Також повідомляється, що протестувальники встановлювали намети в урядовому кварталі Єрусалима.

Прем’єр-міністр натомість стверджує, що дострокові вибори зараз нібито паралізують країну — "у розпал війни, за мить до перемоги".

"Це паралізувало б переговори про звільнення наших заручників і поклало б край війні до того, як цілі будуть повністю досягнуті. І перший, хто привітав би це, — ХАМАС", – заявив Біньямін Нетаньяху.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС: останні новини

Як писав УНІАН, вже майже півроку в секторі Газа триває воєнна операція ізраїльської армії проти терористичного угруповання ХАМАС. Внаслідок боїв сектор фактично в руїнах, а цивільне населення - на межі голоду. Зараз сторони намагаються укласти угоду про нове перемир’я та обмін заручниками, але процес стикається із труднощами.

Це відбувається на тлі зростаючого невдоволення світової спільноти надмірною жорстокістю ізраїльскої армії в секторі Газа. Одним з найбільш агресивних критиків Ізраїлю є президент Туреччини Реджеп Ердоган, який відкрито підтримав ХАМАС.

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