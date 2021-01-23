На обурення інших протестувальників, які перебувають в автозаку, співробітник правоохоронних органів зазначив, що він «все акуратно робить».

Російські поліцейські закували в наручники активіста з астмою, у якого стався напад.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі NEXTA Live.

На записі видно, як поліцейські закували в наручники хлопця, що лежить без свідомості в автозаку. Повідомляється, що у нього стався напад, і він втратив свідомість.

На обурення інших протестувальників, які перебувають в автозаку, Співробітник правоохоронних органів зазначив, що він «все акуратно робить».

В якому місті стався інцидент - невідомо.

Повернення і арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

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Автор: Денис Прядко