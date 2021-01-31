ЗМІ повідомляються, що невідомий чоловік облився бензином і підпал себе.

У Москві на Тверській площі чоловік здійснив самопідпал.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

"На Тверську викликана швидка допомога. Попередньо, невідомий чоловік облив себе бензином, і підпалив себе. Служби слідують на місце", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу "Протести у світі", у потерпілого верхня частина тіла накрита чорним. Силовики нікого не підпускають на місце НП.

"Імовірно чоловік у кареті швидкої допомоги, яка приїхала на виклик", - йдеться в повідомленні.

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Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального запланували в неділю 31 січня провести акції на центральних площах 53 російських міст. Початок мітингів о 12:00.

Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили в Петербурзі і Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: Катерина Лиманська