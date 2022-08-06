Шиплюк став третім російським вченим, заарештованим цього літа за підозрою в державній зраді.

Найбільший російський вчений в області гіперзвукових ракет, директор Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук Олександр Шиплюк заарештований за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомляють російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости.

За словами наукового керівника Інституту Василя Фоміна, фізика помістили до московського СІЗО "Лефортово". Його звинувачують у держзраді.

Як повідомляється на сайті інституту, Шіплюк очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально створеними для імітації гіперзвукових умов.

Шиплюк став третім російським вченим, заарештованим цього літа за підозрою в державній зраді.

27 червня затримали головного наукового співробітника Інституту Анатолія Маслова. Він підозрюється в передачі відомостей, що становлять державну таємницю, пов'язаних з гіперзвуковими ракетами.

30 червня суд Новосибірська заарештував ще одного вченого - Дмитра Колкера, співробітника Інституту лазерної фізики Сибірського відділення РАН.

Його звинуватили в державній зраді за нібито співпрацю зі службами безпеки Китаю. Колкер, у якого діагностували рак четвертої стадії, помер при переведенні зі слідчого ізолятора.

Як писав УНІАН, під час заходів на честь Військово-Морських сил РФ Володимир Путін повідомив, що вже найближчим часом у ВМФ буде поставлена гіперзвукова ракета "Циркон", яка нібито "не має аналогів у світі". Але в боєздатності "Циркону" більш ніж сильно сумніваються навіть у російських експертних колах.

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