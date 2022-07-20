Одну з ракет, імовірно Х-59, збили сили ППО.

Пізно ввечері 19 липня окупанти знову обстріляли Одещину. Ворог бив по області з авіації та міг використовувати гіперзвукові ракети.

Про це повідомляється у новому зведенні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Так, російські окупанти посилили обстріли. Вони знову "гатили" по Нікополю, Великій Костромці, Миколаєву та інших населених пунктах півдня України. Ситуація в операційній зоні доволі складна, динамічна та напружена, зазначили в ОК "Південь". Проте наші військові повністю її контролюють. Ворожі обстріли свідчать про те, що рашисти намагаються закріпитися та втримати зайняті рубежі.

Пізно ввечері росіяни вдарили по Одещині ракетами. Для цього вони використовували літаки Су-35.

"Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю", - додали в Оперативному командуванні.

На складі, куди влучила ракета, сталася пожежа. Там загорілося сміття, проте надзвичайникам вдалося швидко приборкати вогонь, обійшлося без постраждалих.

Ніч на 20 липня пройшло в Одесі відносно спокійно. Після вечірнього обстрілу окупанти припинили бити по області. Після опівночі повітряної тривоги на Одещині не було.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський назвав російських військових ганчірками після обстрілу Одещини. Учора вони також били по одному з селищ "Калібрами".

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