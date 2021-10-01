За попередніми даними, водій вантажівки, що перевозила колоди, не впорався з керуванням.

В Аргентині колоди лісовоза прошили наскрізь автобус з пасажирами.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомило місцеве агентство Prensa Latina.

Дорожньо-транспортна пригода сталася недалеко від міста Еунаполіс, на північному сході країни.

За попередніми даними, водій вантажівки, що перевозила колоди, не впорався з керуванням. Автомобіль занесло, в результаті чого перекинувся його причіп. Колоди прошили автобус і фургон, які рухалися по зустрічній смузі.

В результаті аварії загинули 12 осіб, ще 22 людини отримали поранення – шестеро з них перебувають у важкому стані.

Водій вантажівки зник з місця події, його розшукують правоохоронці.

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Вдень 15 вересня біля населеного пункту Рава Мазовецька в Лодзинському воєводстві зіткнулися автобус і вантажівка, внаслідок чого три чоловіки, які їхали в автобусі, загинули на місці, в тому числі 39-річний громадянин України.

Ще двох госпіталізували з серйозними травмами, але один з них, 37-річний українець, помер у лікарні.

Автор: Денис Прядко