Зловмисником виявився 30-річний громадянин Сербії.

Поліція Німеччини затримала чоловіка, якого підозрюють у взятті заручників у міжміському автобусі.

Про це повідомили у німецькій поліції.

Інцидент стався на автомагістралі А9, що з'єднує Берлін і Мюнхен, в Баварії.

Увечері 21 вересня між пасажирами сербського автобуса сталася словесна перепалка, після якої один з чоловіків пригрозив усіх вбити, заявивши, що у нього є пістолет.

Попри це водії зупинили автобус на узбіччі, давши пасажирам залишити салон. Деякий час всередині залишалися троє водіїв автобуса і підозрюваний.

Читайте такожСомалієць влаштував різанину в Німеччині, вбивши трьох людей (відео)Баварська поліція організувала велику операцію із задіянням спецназу і після того, як близько 21:30 водії автобуса теж вийшли назовні, вони затримали імовірного захоплювача - опору він при цьому не чинив.

Затриманим виявився 30-річний громадянин Сербії. Зброї ані при ньому, ані в самому автобусі виявити не вдалося, тому чи можна дійсно говорити про захоплення заручників, неясно.

Початкова причина конфлікту не вказується. Триває розслідування події.

Також цього самого дня у Німеччині чоловік вбив касира, який відмовився обслуговувати його без маски на АЗС.

Автор: Станіслав Кожемякін