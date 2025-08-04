Путін готовий зустрітися із Зеленським, але є умова, - Пєсков

На тлі ультиматуму Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні у Кремлі заговорили про ймовірність зустрічі правителя РФ Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським.
"Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні", — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.
Водночас він підкреслив, що поки підготовча робота для зустрічі Путіна та Зеленського не зроблена. Втім, у Кремлі не виключають можливість проведення зустрічі Путіна та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у Москві цього тижня.
Зустріч Зеленського і Путіна - новини
Раніше Зеленський повідомив про зрушення з російського боку щодо його можливої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Водночас у Кремлі заявили, що зустріч Путіна та Зеленського навряд чи відбудеться до кінця серпня.
Представники Росії бачать логіку підготовки до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним зовсім по-іншому, ніж українська сторона, заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял.