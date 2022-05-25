Гегер розкритикував членів ЄС за те, що вони занадто сильно покладаються на російську енергію.

Словацький прем'єр Едуард Гегер вважає, що наступною метою Путина у разі захоплення України буде Словаччина.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, цитує CNN.

"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина... Вони (Україна) повинні перемогти", - сказав він.

Далі Гегер розкритикував членів Європейського Союзу за те, що вони занадто сильно покладаються на російську енергію. Він закликав лідерів "перестати йти на компроміс" зі своїми принципами у відносинах з Росією.

"Ми занадто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ і нафту. Компроміс з Путіним викликав війну в Україні. Агресивна війна, люди гинуть. Українці проливають свою кров за наші цінності, тому нам це не потрібно", — сказав Хегер.

Разом з тим Гегер попросив блок працювати з Україною і Західними Балканами, щоб виробити "стандартні правила, щоб вони могли приєднатися до ЄС".

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька і Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції у Маріуполі, під Харковом і на Донеччині.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька має зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по інших українських містах, призводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти у глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похизуватися тактичними успіхами у деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

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