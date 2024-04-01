Путін відтворив Московський і Ленінградський військові округи.

Володимир Путін може призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Ленінградського військового округу, який проходить уздовж північно-східного кордону НАТО.

Видання Newsweek пише, що після того, як Путін у лютому підписав нові військові укази про відтворення Московського і Ленінградського військових округів, один з американських аналітичних центрів порахував, що цей крок свідчить про його підготовку до можливої великомасштабної війни з НАТО в майбутньому.

Ленінградський військовий округ, дислокований поблизу Фінляндії та країн Балтії - членів НАТО, є ключовим компонентом російських збройних сил, що контролює частину оборонної стратегії країни в західному регіоні Росії. Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 800 миль.

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До жовтня 2022 року Лапін обіймав посаду командувача Центрального військового округу, а в січні 2023 року був призначений начальником штабу сухопутних військ країни.

Він потрапив у заголовки газет за те, що зазнав різкої критики з боку чеченського лідера Рамзана Кадирова і ліквідованого глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за військові невдачі Росії на українському фронті.

У листопаді 2022 року Кадиров закликав до негайних "тактичних і кадрових змін". Він також назвав Лапіна "некомпетентним" після того, як російські війська відступили від Лиману на сході Донбасу в жовтні 2022 року. Кадиров звинуватив його в тому, що його "покриває зверху керівництво Генштабу". Чеченський ватажок також стверджував, що генерала не було в місті Лисичанську, коли його захопили його війська.

Через кілька днів прокремлівські ЗМІ повідомили, що Лапін звільнений.

У лютому Путін підписав указ про офіційне відтворення Ленінградського і Московського військових округів: Ленінградському військовому округу передають більшу частину території, що раніше належала до Північного флоту, а Московському військовому округу - більшу частину території, що раніше належала до Західного військового округу.

За оцінкою аналітичного центру ISW, відтворення Московського і Ленінградського військових округів "відповідає паралельним цілям консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективі та підготовки до потенційної майбутньої великомасштабної конвенційної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі".

Справа Лапіна - головні новини

Олександр Лапін керував угрупованням російських військ "Центр" під час вторгнення Росії в Україну. У липні отримав звання "Героя Росії". Також він нагородив медаллю Жукова свого сина, який також воював проти України.

Пізніше українські правоохоронці повідомили про підозру командувачу військами центрального військового округу Збройних сил РФ, який керував вторгненням у Чернігівську, Сумську та Харківську області. Тоді генпрокурорка Ірина Венедіктова уточнила, що йдеться про Лапіна.

17 березня 2023 року до суду скерували обвинувальний акт щодо командувача центрального військового округу Росії.

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