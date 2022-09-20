Новий закон нібито приймається не під війну в Україні.

У Державній Думі Російської Федерації заявили, що в країні не буде загальної мобілізації.

Про це сказав глава думського комітету з оборони Андрій Картаполов в інтерв'ю "Парламентській газеті".

За його словами, закон, що вводить до Кримінального кодексу Російської Федерації поняття "мобілізація", не означає загальну мобілізацію.

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"Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент вустами свого прес-секретаря Дмитра Пєскова і багато інших політиків федерального рівня. "Закон" не дорівнює "мобілізація". Він приймається не конкретно під спеціальну військову операцію, він приймається, щоб його виконувати довгий час. Принаймні, поки не настане час, коли необхідність у ньому відпаде", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держдума ввела до Кримінального кодексу Російської Федерації поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час".

Депутати затвердили пакет поправок до законопроекту Про внесення змін до Кримінального кодексу РФ, якими вводиться кілька нових статей: "Добровільна здача в полон" і "Мародерство".

За здачу в полон загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі, а за мародерство - до 15 років колонії.

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