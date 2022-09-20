Мобілізованих росіян можуть відправити на поповнення вже існуючих підрозділів.

У разі мобілізації в Росії буде потрібно декілька місяців на екіпіровку і навчання нових солдат, перш ніж їх відправлять на війну в Україні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес.

"Якщо припустити, що Кремль дійсно оголосить загальну мобілізацію, я сумніваюся, що дуже багато людей вдасться залучити... Зазвичай їх першими вбивають або ранять, якщо вони не швидко вчаться, що робити і як виживати", - заявив Ходжес.

Відео дня

За словами генерала, мобілізовані можуть бути відправлені на поповнення вже існуючих підрозділів. Однак якщо їх організовують в абсолютно нові підрозділи, то їм буде потрібен час, щоб бути дійсно готовими до бою.

Ходжес прогнозує, що такі нові підрозділи з'являться на полі бою не раніше, ніж через декілька місяців після мобілізації.

"І я сумніваюся, що це помітно вплине на бойові дії протягом багатьох місяців", - підсумував військовий.

Як раніше повідомлялося, Росії не вистачає людей для відправки на війну, а тому там проводять "внутрішню самомобілізацію".

А сьогодні Держдума ввівши до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час".

Разом з тим, як писав УНІАН, в російській столиці починається мобілізація на війну проти України. Жителям Москви почнуть видавати повістки.

Сьогодні так звана "народна рада" псевдореспубліки "ЛНР" проголосувала за проведення "референдуму" про входження до складу Російської Федерації. Про такі ж наміри повідомили колаборанти в окупованому Херсоні та Запорізькій області.

За словами голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, якщо Росія організовує і проведе "референдум" на окупованих територіях, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: