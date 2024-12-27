За словами канцлера Німеччини, правитель РФ хотів завоювати всю Україну і встановити маріонетковий режим.

Правитель Росії Володимир Путін зазнав поразки в Україні. Таку думку в інтерв'ю T-online висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, Путін хотів завоювати всю Україну і встановити маріонетковий режим, не допустити подальшого зближення Києва з ЄС і послабити НАТО.

"Сьогодні НАТО має двох нових членів - Швецію та Фінляндію. Усі інвестують значні кошти в обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягають цілі у два відсотки. Україна є стабільною державою і на шляху до Європейського Союзу. У неї сильна армія, оснащена нами, яка героїчно обороняється від путінських військ. Тепер мова йде про створення основи для справедливого та сталого миру", - зазначив політик.

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Він також вважає, що Україна навряд чи погодиться на припинення вогню, якщо не зможе розраховувати на надійні гарантії безпеки:

"Просте припинення вогню - це далеко не стійкий мир. І повторюсь: нічого про Україну без України - тобто ми говоримо з Україною, а не про Україну".

Водночас Шольц знову підтвердив, що Німеччина не надсилатиме свої війська на війну в Україні.

"Я не пошлю жодного німецького солдата на цю війну. Ця дискусія є дуже дивною, коли зараз йдеться про те, щоб Україна не залишилася сама і щоб ми продовжували постачати зброю. Зараз важливіше, щоб кожен бачив, чи може він зробити більше для подальшої підтримки України", - підкреслив канцлер ФРН.

Олаф Шольц - останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц гучно облаяв президента Польщі Анджея Дуду в присутності інших лідерів ЄС. За даними Financial Times, предметом сварки стали заморожені активи Росії.

Зокрема, польський лідер закликав ЄС нарешті конфіскувати та витратити на підтримку Києва заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро. На це Шольц у грубій формі відповів, що Дуда не розуміє, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків: "Ви навіть євро не використовуєте!".

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