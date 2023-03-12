Вони зазначили, що ПВК готуються до сценарію воєнної поразки Росії і вакууму влади після цього.

Приватні військові компанії (ПВК) без військових стандартів, посилять хаос в РФ, якщо режим російського президента Володимира Путіна впаде.

Про це заявив генерал США у відставці, колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг, передає Голос Америки.

У коментарі виданню Bild аналітик Сергій Сумленний зазначив, що російські компанії, такі як "Газпром" та "Роснафта", створюють власні приватні військові компанії. Аналітик вважає, що це може означати, що російські еліти "готуються до сценарію воєнної поразки Росії і вакууму влади після цього".

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При цьому екс-командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес сказав, що поява ПВК говорить про "відсутність єдиної військової структури в Росії, що дозволило Україні бути успішною на полі бою". На думку Ходжеса, метою створення таких компаній може стати конкуренція з Путіним, після падіння його режиму.

ПВК "Вагнер"

На сьогоднішній день найвідомішою російською ПВК є ПВК "Вагнер". Наразі найманці цієї ПВК воюють проти ЗСУ біля Бахмута. Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин завербував на війну навіть засуджених.

Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни, Пригожин заявив, що після битви за Бахмут він перетворить свою ПВК на жорстку ідеологічну елітну військову організацію і почне нову хвилю вербування. Останнім часом "Вагнер" розширює рекрутингові центри у РФ і націлюється на вербування молодих людей.

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