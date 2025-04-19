Маркус Зедер заявив, що озброєння Німеччини стоїть на першому місці.

Голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер у суперечці щодо можливого постачання крилатих ракет Taurus Україні підтримав голову Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца, який незабаром стане канцлером Німеччини.

"Це вирішить новий канцлер", - сказав баварський прем'єр-міністр в інтерв'ю, пише N-TV.

Водночас Зьодер вказав на обмежені ресурси німецьких військово-повітряних сил: "Перш за все, нам потрібно якомога більше ракет Taurus для себе", - зазначив він. І додав: "Це найкраща зброя, яку ми маємо. Видно, що навіть росіяни поважають її".

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Що ще відомо про ракети Taurus

Раніше УНІАН повідомляв, скільки ракет Taurus Німеччина може передати Україні. За його словами, через викладену розмову глави німецьких Повітряних сил нам відомо, що Німеччина може передати Україні зовсім небагато ракет. Їхня кількість обчислюється десятками, а не сотнями.

Крім того, льотчик-інструктор пояснив, чому ці ракети не приведуть до перемоги України. "Скільки треба Taurus нам для того, щоб, припустимо, тримати тили супротивників у постійній напрузі, під постійним контролем півроку на 500 кілометрах? Десь 1500-2000 штук", - підкреслив експерт.

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