Це єдиний варіант забезпечення миру, вважає Санду.

У жовтні в Молдові проведуть референдум про членство в Європейському союзі, заявила президент країни Майя Санду.

На пресконференції в Кишиневі вона повідомила, що попросила молдовський парламент розпочати процедуру конституційного плебісциту, який має відбутися того самого дня, що й президентські вибори, пише Bloomberg.

"Для більшості молдовських громадян ЄС - це проєкт миру і процвітання, в той час як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ми очікуємо, що напади і провокації з боку Росії триватимуть, але я закликаю громадян не піддаватися залякуванню і підтримати референдум за ЄС, оскільки ЄС - єдиний варіант, який може забезпечити мир", - додала вона.

Шлях Молдови до Євросоюзу: що відомо

Нагадаємо, влада країни подала заявку на членство в Європейському Союзі 3 березня 2022 року. 14 грудня 2023 року лідери країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення про початок перемовин щодо вступу до організації України та Молдови.

У Молдові говорили, що планують приєднатися до Європейського союзу ще до 2030 року.

Як відомо, Санду неодноразово заявляла про підтримку України у війні з російськими загарбниками. Минулої зими вона повідомила, що РФ хоче здійснити державний переворот у її країні.

Вас також можуть зацікавити новини: