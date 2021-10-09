Американці хочуть запобігти активізації "Аль-Каїди" в Афганістані.

Делегація США зустрінеться з високопосадовцями "Талібану" у Досі в суботу та неділю. Це буде перша зустріч сторін на вищому рівні відтоді, як Вашингтон вивів свої війська з Афганістану.

Про це повідомляє Reuters.

За словами двох високопосадовців Адміністрації Байдена, у склад делегації на вищому рівні ввійдуть офіційні особи з Держдепу, Агентства США з міжнародного розвитку і розвідки.

Пріоритетом буде стримування талібів у їх прихильності, що Афганістан не стане "розсадником Аль-Каїди" та інших екстремістів, одночасно чинячи тиск на угрупування з метою покращення доступу до гуманітарної допомоги, оскільки країна зіштовхується зі "справді серйозним конфліктом і, ймовірно, запобігти економічному падінню неможливо".

Читайте такожУ Батумі з-під завалів будинку врятували семирічного хлопчика (фото, відео)"Зустріч є продовженням прагматичної взаємодії з талібами, яку ми ведемо з питань, котрі представляють життєво важливий національний інтерес", – розповів американський високопосадовець на умовах анонімності.

Захоплення влади в Афганістані - що відомо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня "Талібан" проголосив нову державу на підконтрольній території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

18 вересня "Талібан" закрив Міністерство у справах жінок і замінив його департаментом, який в минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

3 жовтня біля мечеті в Кабулі прогримів вибух, загинули люди. Вже 5 жовтня таліби заявили про знищення осередку "Ісламської держави".

Автор: Яна Ставська