Загиблими і пораненими в результаті нападу в столиці Афганістану виявилися цивільні особи.

В результаті вибуху, який прогримів 3 жовтня біля мечеті Ідгах в столиці Афганістану, загинули кілька людей.

Вибух стався під час церемонії прощання з матір'ю Забіхулли Муджахіда, представника захопив владу в країні руху "Талібан", повідомляє Al Jazeera.

Як уточнюється, мішенями теракту були керівники талібів. Однак, за словами представника "Талібану" Білала Карімі, таліби в результаті нападу не постраждали, пише Associated Press. Загиблими і пораненими в результаті нападу виявилися цивільні особи, що знаходилися біля воріт мечеті. Карімі не назвав точну кількість убитих заявивши, що розслідування триває.Читайте також"Розрізання рук необхідне для безпеки": таланти повернути тілесні покарання й страти

За даними Al Jazeera, в результаті нападу загинули як мінімум двоє мирних жителів. Associated Press посилаючись на дані організації "невідкладна допомога" пише, що в результаті вибуху були поранені четверо людей.

Інформацію про чотирьох поранених і двох загиблих пізніше повідомив і представник міністерства внутрішніх справ Саїд Хості, пише місцеве агентство Aamaj News.

Відповідальність за напад відразу після вибуху ніхто не брав.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який в минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

Автори: Олександр Топчій, Тамара Отовська