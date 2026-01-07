США готують депортацію понад 600 тисяч венесуельців після арешту Мадуро, - Axios

Масова депортація та нові візові обмеження стали прямим наслідком операції США проти режиму Мадуро і різкої зміни імміграційної політики Вашингтона.

Понад 600 тисяч венесуельців, які перебувають у США, можуть зіткнутися з депортацією після військової операції Сполучених Штатів із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Раніше венесуельські мігранти мали тимчасовий захищений статус (TPS), наданий через економічну кризу та порушення прав людини за режиму Мадуро. Однак адміністрація Дональда Трампа скасувала обидві програми TPS - у квітні та листопаді, позбавивши захисту близько 616 тисяч осіб.

Речник Служби громадянства та імміграції США Метью Трагессер заявив, що після усунення Мадуро венесуельці "можуть повернутися додому та відбудувати майбутнє своєї країни". Водночас у Міністерстві внутрішньої безпеки наголосили, що Венесуела тепер "вільніша, ніж була раніше".

Попри заяви про можливість подачі на статус біженця, розгляд заяв про притулок наразі призупинений, а Венесуела входить до переліку країн із забороною на імміграційні рішення. За словами конгресмена-демократа Дена Голдмана, після рейду проти Мадуро планується збільшення кількості депортаційних рейсів.

Інші візові обмеження

Паралельно адміністрація Трампа посилила візові обмеження, додавши Венесуелу до списку з 38 країн, громадяни яких можуть бути зобов’язані внести візову заставу до 15 тисяч доларів. Нові вимоги набудуть чинності 21 січня та є частиною ширшої стратегії обмеження імміграції, зазначає Axios.

Державний департамент заявляє, що така політика має стримувати перевищення терміну перебування за візами, однак критики називають її каральною та політично вмотивованою, особливо на тлі нещодавніх дій США у Венесуелі.

Операція США у Венесуелі - останні новини

Нагадаємо, що внаслідок військової операції США із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро загинуло близько 75 осіб, пише The Washington Post.

За словами джерел, кількість загиблих коливається від 67 до 80 осіб. До цієї цифри входять співробітники сил безпеки Венесуели та Куби, а також цивільні, які опинилися в епіцентрі боїв, зокрема під час інтенсивної перестрілки в резиденції Мадуро в Каракасі. Оцінки США загалом збігаються з даними, які раніше оприлюднила венесуельська сторона.

За даними західних ЗМІ, РФ ще 7 років тому показувала готовність дозволити США діяти у Венесуелі на власний розсуд в обмін на те, щоб Вашингтон надав Кремлю повну свободу дій в Україні.

