Росія пропонувала США Венесуелу в обмін на 'вільні руки' в Україні - The New York Times

Частина російських чиновників і коментаторів задоволені діями США у Венесуелі.

Росія ще 7 років тому показувала готовність дозволити США діяти у Венесуелі на власний розсуд в обмін на те, щоб Вашингтон надав Кремлю повну свободу дій в Україні.

Як пише The New York Times, про це свідчать покази у Конгресі США Фіони Гілл - колишньої радниці з питань Росії та Європи в Раді нацбезпеки під час першої адміністрації Дональда Трампа.

"Спогади про цю неформальну пропозицію знову виринули на тлі неоднозначної реакції Москви на втручання США у венесуельські справи та загострення напруженості між Вашингтоном і Каракасом", - йдеться у статті.

За словами Гілл, Кремль через ЗМІ та своїх "коментаторів" активно просував ідею своєрідного "обміну сферами впливу".

"Росіяни дуже чітко давали зрозуміти, що хочуть укласти якийсь дивний бартер між Венесуелою та Україною", - заявила вона під час слухань у Конгресі в жовтні 2019 року. Тобто, більш ніж за два роки до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Суть пропозиції, за її словами, зводилася до того, що якщо США наполягають на праві контролювати свій регіон впливу, то мають погодитися з аналогічним правом Росії щодо України.

"Ви хочете, щоб ми забралися з вашого подвір’я, - так вони це формулювали. - Але ж і ви перебуваєте на нашому подвір’ї в Україні", - переказала позицію Кремля Гілл.

Вона зазначила, що особисто їздила до Москви, щоб відкинути цю ідею.

"Пропозиція з’явилася на тлі різкого загострення відносин між США та Венесуелою, коли Росія перекинула до країни близько 100 військових і нові озброєння для підтримки режиму президента Ніколаса Мадуро. Падіння Мадуро стало черговим ударом по режимах, які підтримує Москва. Раніше, трохи більше ніж рік тому, був повалений і президент Сирії Башар Асад", - констатує The New York Times.

Офіційно МЗС Росії засудило дії США у Венесуелі як порушення міжнародного права. Водночас головним пріоритетом Кремля залишається війна проти України, де адміністрація президента США Дональда Трампа намагається просунути переговори про мир.

Москва намагається балансувати: не робити суттєвих поступок щодо України, але й не псувати відносини з Білим домом.

Автори публікації звертають увагу: водночас частина російських чиновників і коментаторів висловила задоволення тим, що США, на їхню думку, відходять від принципів міжнародного права на користь підходу "сила вирішує все". Тобто, світогляду, характерного для імперської епохи, до якої, як зазначають оглядачі, прихильно ставляться і Дональд Трамп, і Володимир Путін.

"Закон сильнішого явно сильніший за звичайну справедливість", - написав у соцмережах Дмитро Медведєв, колишній президент РФ, який нині відомий войовничою риторикою. В інтерв’ю агентству ТАСС він також заявив, що тепер у Вашингтона "немає навіть формальних підстав дорікати нашій країні".

Ситуація у Венесуелі

