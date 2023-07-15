Про проблеми із закупівлею військової техніки у Москви стало відомо із заяви командувача ВПС Ірану бригадного генерала Хаміда Вахеді.

Росія не поставила Ірану велику партію винищувачів Су-35, яку Тегеран повністю оплатив і очікував отримати в 2023 році.

Як пише Bourse & Bazaar з посиланням на обізнані в питанні джерела, Тегеран замовив 50 винищувачів у Москви ще під час другого президентського терміну Хасана Рухані, який закінчився в 2021 році. Тоді Росія обіцяла виконати контракт у 2023 році. Однак тепер жодне з джерел серед іранських чиновників не очікує, що Москва стримає слово.

Про проблеми із закупівлею військової техніки у Москви стало відомо із заяви командувача ВПС Ірану бригадного генерала Хаміда Вахеді.

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"Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 [у Росії], вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть в нашу ескадрилью", - сказав Вахеді в інтерв'ю державному телебаченню.

Нові винищувачі необхідні Тегерану для оновлення флоту ВПС, який в основному складається з американських літаків, що перебували на озброєнні ще до революції 1979 року.

Відносини Росії та Ірану - подробиці

Іран постачав Росії не тільки дрони-камікадхе, боєприпаси, а й порох для реактивних снарядів і стволів для 122-мм гаубиць Д-30 і 125-мм для танків Т-72, повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко з посиланням на інформації у відкритих джерелах.

Росія засумнівалася в територіальній цілісності Ірану. Іран висловив протест проти оскарження права власності на острови в затоці і попросив Росію "виправити свою позицію" з цього питання.

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