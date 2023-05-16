Тепер режим Білорусі з обережністю анонсує поставки літаків Су-30СМ, а питання про передачу Мі-35М замовчується.

Російська Федерація обдурила лідера Білорусі Олександра Лукашенка, пообіцявши посилити авіаційний флот поставками ударних вертольотів Мі-35М.

Тепер його спокушають іншою зброєю - літаками Су-30СМ, їх пообіцяли поставити до кінця року. Про це заявив командувач ВПС і військ ППО Андрій Лук'янович під час своєї доповіді, повідомляє "БЕЛТА".

"Ми очікуємо в цьому році поставку нових зенітних ракетних комплексів. І для авіації - нові літаки Су-30СМ", - вказав він.

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Однак не факт, що цієї обіцянки Росія дотримається. Проект Беларускі Гаюн звернув увагу, що в лютому 2023 року командувач ВПС вже згадував про постачання 4 вертольотів Мі-35М, які повинна була передати Росія до початку квітня.

Зараз ця тема замовчується в білоруському командуванні: вчора під час доповіді Лук'янович жодного разу не згадав про Мі-35М. А станом на травень 2023 року літаки до Білорусі не долетіли.

"З цього можна зробити висновок, що поставка зазначених вертольотів якщо не скасована остаточно, то принаймні відкладена на невизначений термін. А Лук'янович вже побоюється називати конкретні дедлайни поставки вертольотів, адже термін за "поширення завідомо неправдивих відомостей про діяльність ЗС РБ" ніхто не відміняв, - пише Гаюн.

За даними моніторингової групи, один зразок Мі-35М незабаром представлять на виставці MILEX-2023, яка пройде з 17 по 20 травня в Мінську (захід організував "Рособоронекспорт"). Однак навіть цей "експонат" ще не вилітав з Росії: "Залишається сподіватися, що підлеглі Лук'яновича скористаються можливістю хоча б подивитися і помацати вертоліт (раз літати поки не виходить)", - відзначають аналітики.

Вертоліт Мі-35М - літальний апарат транспортно-бойового призначення цілодобового застосування. На полі бою може виконувати кілька завдань: використовуватися для десантування і вогневої підтримки піхоти, евакуації з поля бою, перевезення вантажів, а також для знищення бронетанкового озброєння і техніки.

Лукашенко "водить за ніс" Путіна темою війни

Нагадаємо, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко також "годує" свого політичного соратника Володимира Путіна (лідер РФ) нездійсненними обіцянками. Зокрема, понад рік він обіцяє, що рано чи пізно вступить у війну проти України, а сам по-тихому виснажує армію, щоб "нападати" було нічим.

Про тактику Лукашенка розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Лукашенко знищує паливно-мастильні матеріали, підриває боєприпаси і вимотує мобілізаційний ресурс Білорусі.

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