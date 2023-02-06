У ВПС Білорусі кажуть, що їхні пілоти навчилися працювати з цією технікою.

Росія передасть армії Республіки Білорусь вертольоти Мі-35М і літаки Су-30СМ.

Про це заявив командувач Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Збройних Сил Білорусі Андрій Лук'янович в ефірі телеканалу СТВ. За його словами, кілька тижнів тому вони отримали нову батарею Тор-м2, а найближчим часом отримають вертольоти Мі-35М.

"Ціла ескадрилья, але ми отримуємо загін, чотири, до квітня будуть вже перебувати на наших аеродромах. І наші пілоти будуть виконувати завдання, вони перевчилися, наші пілоти вже перевчені на цю техніку, і ми зі своїми екіпажами переганяємо їх і приступаємо до виконання завдань за призначенням", - сказав Лук'янович.

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Він розповів про плани закупити літаки СУ-30СМ і отримати маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса" білоруського виробництва, а також радіолокаційні станції "Схід".

"Також спланована поставка значної кількості авіаційних засобів ураження", - сказав він.

Роль Білорусі у війні

З початку повномасштабного вторгнення РФ використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні. Крім того, російські війська зайшли на північ України з боку Білорусі.

Росія перекидає в Білорусь техніку та особовий склад, вони систематично проводять спільні навчання.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що ризик наступу російської армії з боку Білорусі буде зберігатися протягом року.

Вчора повідомлялося, що в Білорусі від областей, що межують з Україною, відвели 12 вертольотів російських військово-космічних сил.

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